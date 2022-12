FC Utrecht bevestigt vertrek Fraser om grensoverschrijdend gedrag

FC Utrecht heeft het vertrek van trainer Henk Fraser bevestigd. De coach heeft de samenwerking zelf opgezegd wegens grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen zaterdag vond er op het trainingsveld een incident plaats en naar verluidt heeft hij speler Amin Younes bij zijn keel gegrepen.

“Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, aldus Fraser op de website van de club. “Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen.”

De 56-jarige Fraser was bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Utrecht. Hij stond met zijn ploeg op de zevende plaats in de Eredivisie.

FC Utrecht hervat de competitie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord.