Baanwielrenner Lavreysen wil ‘jeugd inspireren’ op NK

Harrie Lavreysen doet eind december mee aan de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn. De olympisch- en wereldkampioen staat aan de start van de sprint en de keirin.

“We gaan nog even door”, aldus Lavreysen, die afgelopen week nog de Sprint Cup in de Wooning Zesdaagse van Rotterdam won. “Ik wil er ook op de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn graag weer bij zijn. Ik heb me ingeschreven voor de sprint en de keirin, dat zijn mijn onderdelen. Aan de kilometer begin ik vooralsnog niet.”

Lavreysen wil in Apeldoorn de jongeren inspireren. “Ik vind de Nederlandse kampioenschappen vooral leuk omdat er ook jeugd mee doet. Ik ben overal in het buitenland tegen de besten van de wereld aan het fietsen. Maar ik wil ook in Nederland laten zien wat ik kan en jeugd inspireren. Dat vind ik mooi en daar is het NK heel belangrijk voor.”

De 25-jarige Lavreysen werd afgelopen jaar in Saint Quentin en Yvelines op zijn favoriete onderdelen opnieuw wereldkampioen. In het sprintklassement van de Champions League moest hij Matthew Richardson uit Australiƫ voor zich dulden.

De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen staan van 27 december tot en met 29 december op het programma in Apeldoorn.