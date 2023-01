Dakar Rally raakt met Brabec opnieuw oud-winnaar kwijt na ongeval

De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft na een val in de derde etappe de Dakar Rally moeten verlaten. De Honda-rijder, winnaar van de wedstrijd in 2020, is met nekklachten overgebracht naar het ziekenhuis, zo liet organisator ASO weten.

De 31-jarige Brabec had zondag de eerste etappe gewonnen nadat de Australiër Daniel Sanders met een tijdstraf was teruggezet. Brabec, die vorig jaar zevende werd, is al de tweede favoriet die heeft moeten afhaken door een ongeval. Dat overkwam zondag al de Britse titelverdediger Sam Sunderland.