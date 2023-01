Tennisser Van Rijthoven begint seizoen met zege in India

Tennisser Tim van Rijthoven is zijn seizoen begonnen met een overwinning in India. Op het ATP-toernooi in Pune was de 25-jarige Nederlander met 6-4 6-4 te sterk voor de Moldaviër Radu Albot, de mondiale nummer 103. Van Rijthoven staat zelf 111e op de wereldranglijst.

Van Rijthoven brak Albot bij een stand van 4-4 in de eerste set. De Nederlander behield steeds zijn eigen service en kwam daardoor verder niet in de problemen. In de tweede set pakte Van Rijthoven al snel de servicegame van de 33-jarige Albot. Op zijn eigen opslag bleef de Nederlander sterk. Op zijn eerste wedstrijdpunt maakte hij het na een kleine anderhalf uur af met een ace.

Van Rijthoven kende vorig jaar zijn doorbraak door het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Kort daarna bereikte hij de vierde ronde op Wimbledon. Daarin verloor hij van de Serviër Novak Djokovic, die uiteindelijk de titel veroverde.

Tallon Griekspoor opende zijn seizoen maandag al met een zege in India tegen de Spanjaard Jaume Munar. Botic van de Zandschulp doet ook mee in Pune. De beste tennisser van Nederland heeft in de eerste ronde een bye.