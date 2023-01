Geschokte reacties uit wielerpeloton op overlijden Westra

Het bericht dat oud-wielrenner Lieuwe Westra op 40-jarige leeftijd is overleden, heeft tot geschokte reacties uit het peloton geleid. Zo zegt voormalige ploeggenoot Johnny Hoogerland: “Het spijt me heel erg dat we je niet meer hebben kunnen helpen”. Westra leed aan depressies en had het volgens zijn biograaf Thomas Sijtsma “de laatste maanden heel erg zwaar”. Van zelfdoding is volgens Sijtsma “voor zover bekend geen sprake”.

In dienst van Astana hielp Westra in 2014 zijn Italiaanse teamgenoot Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France. “We zijn geschokt door het vreselijke nieuws over het vroege overlijden van Lieuwe Westra”, schrijft de Kazachstaanse wielerploeg Astana op Twitter. “Wij betuigen ons diepste medeleven aan de familie en dierbaren.”

Oud-wielrenners als Daan Olivier (“Diep geschokt. Rust zacht Lieuwe”), Maarten Tjallingii (“Lieuwe, je hoogtepunten blijven me bij”), Theo Bos (“Rust zacht Beest”), Michael Boogerd en Steven de Jongh (beiden “RIP Lieuwe”) reageren via Twitter op de dood van de Fries, die tijdens zijn carrière de bijnaam ‘Het Beest’ kreeg omdat hij zo hard kon fietsen en afzien.

“Lieuwe, mijn vriend. Wat is er de laatste jaren allemaal met je gebeurd”, schrijft Hoogerland, die bij de voormalige Vacansoleil-ploeg samen met Westra reed. “We zijn enorm verdrietig dat je leven nu al is geëindigd. Ik vergeet nooit wat je voor me deed toen we teamgenoten waren. Hopelijk vind je boven ons de rust.”