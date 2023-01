Trucker Van Kasteren vierde Nederlandse winnaar Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft in de slotetappe van de Dakar Rally geen fouten gemaakt en zich gekroond tot eindwinnaar bij de vrachtwagens. De 36-jarige Brabander is de vierde Nederlandse trucker die de woestijnrally op zijn naam schrijft na Jan de Rooy (1987), Hans Stacey (2007) en Gerard de Rooy (2012 en 2016).

Van Kasteren behoorde vooraf al tot de grote favorieten bij afwezigheid van de Russische truckers van Kamaz, die de afgelopen jaren heersten in de rally, maar door de Russische agressie tegen Oekraïne niet welkom waren in Saudi-Arabië. Hij reed de meeste etappes razendsnel in zijn Iveco, maar kwam door lekke banden en andere mechanische tegenslagen vaak niet als eerste aan. Pas in de tweede week kwam de Veldhovenaar op stoom en won hij drie etappes.

De Tsjech Ales Loprais leek de rally naar zijn hand te zetten, maar hij trok zich als leider in het klassement terug nadat hij een toeschouwer had overreden. Vanaf dat moment was Van Kasteren de nummer 1 in het algemeen klassement en hij stond die positie niet meer af.

In de afsluitende proef over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam reed Van Kasteren op safe en mengde zich niet in de strijd om de dagwinst. Hij werd zevende op 6 minuten achterstand van de winnaar, Vaidotas Paskevicius uit Litouwen. Mitchel van den Brink reed zijn Iveco naar de tweede plaats op 7 seconden van Paskevicius.

In het eindklassement had Van Kasteren meer dan een uur voorsprong op de Tsjech Martin Macik. Martin van den Brink, de vader van Mitchel, eindigde als derde op het podium op 2 uur en 40 minuten van Van Kasteren. Daarmee werd het succes van het rallyteam van manager Gerard de Rooy nog eens bekrachtigd.

“Het was niet makkelijk, we moesten de hele tijd vol gas geven. Ik ben heel blij dat we het hebben gered”, zei winnaar Van Kasteren aan de finish. “Het was een heel zware rally, vooral vanwege de hoge zandduinen. Ik heb veel profijt gehad van de ervaring in mijn cabine. Mijn navigator Darek Rodewald won de rally al twee keer eerder met Gerard de Rooy en voor mijn monteur Marcel Snijders was het zijn zestiende Dakar.”

Van Kasteren had het meest genoten van zijn dagzeges. “Mijn eerste etappewinst vond ik heel mooi, maar ook mijn derde. Die wonnen we met meer dan 30 minuten verschil op de rest en daar legden we de basis voor de eindzege”, aldus de trucker, die de eerste Nederlander is die de rally in Saudi-Arabië wint. Gerard de Rooy boekte zijn zeges in de jaren dat ‘Dakar’ in Zuid-Amerika werd verreden. Stacey en Jan de Rooy wonnen in Noord-Afrika, de bakermat van de woestijnrally.