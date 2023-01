Koploper Celtics rekent ook af met Hornets in NBA

De basketballers van Boston Celtics blijven winnen in de Amerikaanse NBA. De koploper van de oostelijke divisie won de uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets met 122-106. Het was de 32e zege van dit seizoen voor de Celtics, waar Jayson Tatum weer uitblonk. Hij was goed voor 33 punten en maakte ook nog eens 9 rebounds. Malcolm Brogdon leverde ook een goede bijdrage aan de winst met 30 punten.

Joel Embiid vertolkte een sleutelrol bij Philadelphia 76ers. Hij maakte tegen Utah Jazz 5 seconden voor het eindsignaal de winnende treffer. De ‘Sixers’ wonnen met 1 punt verschil: 118-117. Embiid maakte 30 punten. Vedette James Harden noteerde 31 punten. Jordan Clarkson was goed voor 38 punten bij de verliezende ploeg uit Salt Lake City.