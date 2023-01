Schulting mist gouden hattrick op EK shorttrack

Suzanne Schulting heeft op de Europese kampioenschappen shorttrack in Polen geen gouden hattrick op de individuele afstanden gescoord. De Friezin moest op de 1000 meter genoegen nemen met het zilver. Ze won zaterdag in Gdansk nog de 1500 en de 500 meter.

De Belgische Hanne Desmet profiteerde van een chaotische laatste ronde, waarin Xandra Velzeboer een aanval plaatste die Schulting probeerde te pareren. Desmet wist in de laatste bocht onderdoor te duiken bij de twee Nederlandse shorttracksters en haar schaats als eerste over de finishlijn te duwen. Velzeboer kreeg na de finish een penalty, omdat ze tijdens de race de Duitse Anna Seidel onreglementair uitschakelde.

Schulting, drievoudig olympische kampioene, was tot aan de finale van de 1000 meter ongenaakbaar geweest. Ze had alle races waarin ze startte gewonnen. “Het was zwaar ijs, maar dat mag geen excuus zijn”, treurde Schulting bij de NOS. “Ik dacht dat ik alles onder controle had en goed zat, maar blijkbaar niet. Hanne kon met snelheid nog binnendoor komen. Ik baal er vreselijk van, want ik kwam hier om alles te winnen.”

Jens van ’t Wout liet zich in de finale van de 1000 meter verrassen door de broer van Hanne Desmet. De Belg Stijn Desmet schoot in de slotfase gewiekst voorbij de Nederlander, die net als op de 500 meter met zilver genoegen moest nemen. Van ’t Wout had zaterdag wel het goud op de 1500 meter veroverd.

Melle van ’t Wout en Itzhak de Laat kwamen op de 1000 meter niet verder dan de kwartfinales. Ze kregen beiden een penalty voor het maken van een overtreding. Selma Poutsma won de B-finale bij de vrouwen.