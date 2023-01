Langverwachte comeback ‘beste vechter aller tijden’ Jones

De Amerikaans kooivechter Jon Jones maakt in maart zijn langverwachte comeback in de UFC. Hij treedt aan in een duel om de wereldtitel bij de zwaargewichten tegen de Fransman Ciryl Gane, meldde ’s wereld grootste organisatie in de mixed martial arts.

Voor de 35-jarige Jones, die alom wordt beschouwd als een van de beste vechters aller tijden, wordt het zijn debuut bij de zwaargewichten. Hij maakte voorheen furore in het lichtzwaargewicht, waarin hij elf keer met succes zijn wereldtitel verdedigde. Zijn laatste gevecht in de octagon was in februari 2020.

Aanvankelijk zou Jones de strijd aangaan met Francis Ngannou, de huidige kampioen bij de zwaargewichten. Maar de geboren Kameroener heeft de UFC verlaten. Voorzitter Dana White van de UFC zei dat Ngannou een aanbod had kregen voor het titelgevecht waarmee hij de beste betaalde vechter in de geschiedenis van de UFC zou worden, maar de vechter ging er niet op in.