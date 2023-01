Autosportbond FIA: Formule 1 niet voor alleen veel geld te koop

De internationale autosportfederatie FIA is niet zo blij met investeerders die met miljarden smijten om de Formule 1 te kunnen overnemen. “Als hoeders van de autosport is de FIA, een organisatie zonder winstoogmerk, voorzichtig met de vermeende opgeblazen prijskaartjes van 20 miljard dollar die aan de Formule 1 worden gehangen”, liet voorzitter Mohammed Ben Sulayem weten op Twitter.

“Elke potentiële koper wordt geadviseerd zijn gezonde verstand te gebruiken, te denken aan het algemeen belang van de autosport en te komen met een duidelijk, duurzaam plan, niet alleen met een zak geld”, vervolgt Ben Sulayem, die inhaakt op de toenadering van het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië. Persbureau Bloomberg meldde onlangs dat die investeerders hebben geprobeerd de Formule 1 voor 20 miljard dollar te kopen van de Amerikaanse eigenaar Liberty Media. Het bod is naar verluidt afgewezen, maar volgens Bloomberg zal er later dit jaar een nog veel hoger bod worden uitgebracht vanuit Saudi-Arabië.

Liberty Media nam de Formule 1 in 2017 voor een bedrag van ruim 4 miljard dollar over van de Brit Bernie Ecclestone en is erin geslaagd de populariteit van de hoogste autosportklasse flink te doen toenemen. Mede dankzij de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ is een jonge generatie enthousiast geworden over de races en het wel en wee van de Formule 1-coureurs. Er is ook een groeiend aantal circuits dat graag een grand prix wil organiseren. De Formule 1 telt dit jaar een recordaantal van 23 races. Dat waren er aanvankelijk 24, maar de Grote Prijs van China in Shanghai is vanwege corona geschrapt.