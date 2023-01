Handballers sluiten WK af met nederlaag tegen Servië: 30-32

De Nederlandse handballers hebben het WK in Polen en Zweden afgesloten met een nederlaag. Oranje verloor in het Poolse Katowice de derde en laatste wedstrijd uit de hoofdronde met 32-30 van Servië. Oranje ging lang gelijk op met de Oost-Europese ploeg, voorheen een grootmacht in het handbal, maar zag in de laatste 5 minuten van de wedstrijd Servië de overhand nemen. Dani Baijens was topscorer aan Nederlandse zijde met zeven treffers, Kay Smits scoorde zes keer.

Het team van bondscoach Staffan Olsson eindigt door de nederlaag als vierde in de poule. De ploeg kan niettemin terugkijken op een bevredigend WK. Het was voor het eerst sinds 1961 dat het Nederlands mannenteam deelnam aan een mondiale eindronde. Oranje wist zich door zeges op Argentinië en Noord-Macedonië te plaatsen voor de hoofdronde. Daarin werd gewonnen van Qatar. De nederlaag tegen Duitsland op zaterdag betekende dat het team was uitgeschakeld voor de kwartfinales.

Nederland begon goed aan de wedstrijd. Onder aanvoering van de onvermoeibare spelverdeler Luc Steins nam Oranje een voorsprong van 7-3. Servië wist echter geleidelijk dat gaatje te dichten en na ruim 20 minuten was de stand weer in evenwicht: 11-11. Steins en Baijens zorgden ervoor dat Nederland met een kleine voorsprong van 17-15 ging rusten.

In de tweede helft scoorde Servië snel twee keer en was het weer gelijk. Vanaf dat moment vielen de goals over en weer en waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Steins bleef de lijnen uitzetten, Baijens, Smits en Rutger ten Velde maakten veel aanvallen succesvol af. De laatste 8 minuten speelde de ploeg zonder cirkelspeler Samir Benghanem, die met een rode kaart het veld af moest. Tegen het einde van het duel stokte de score bij Nederland en kreeg Servië de gelegenheid weer uit te lopen.

Iso Sluijters, Jeffrey Boomhouwer en Jasper Adams speelden hun laatste interland. Het drietal kondigde voor aanvang van de wedstrijd tegen Servië aan dat ze na dit WK hun carrière als international beëindigen. De drie spelers behoren tot de oude garde van Oranje, met meer dan honderd interlands op hun naam. Sluijters en Boomhouwer scoorden nog in hun laatste optreden voor Oranje.