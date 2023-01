Wielrenner Gesink zit na bekkenbreuk alweer binnen op de fiets

Robert Gesink heeft alweer de training hervat. De 36-jarige wielrenner van Jumbo-Visma moest vorige week opgeven in de Tour Down Under na een valpartij waarbij hij een bekkenbreuk opliep. Gesink zat inmiddels thuis in Andorra alweer binnen op de fiets, zo laat hij zien op Instagram.

Gesink spreekt tegen Wielerflits van “een mooie breuk”. “Het gaat om een breuk van het schaambeen. Dus niet het bot waar je op zit. Normaal kan dit vanzelf herstellen en heb ik dus geen operatie nodig”, zei hij tegen de website.

Na de eerste diagnose van een bekkenbreuk werd rekening gehouden met een lange revalidatie, maar Gesink kon alweer fietsen, al had hij nog wel pijn. “Als ik gewoon zit, voel ik niks. Bij aanzet van een beweging met mijn benen is er echter wel nog pijn. Het opstappen en afstappen duurde zo’n vijf minuten en ging vrij moeizaam. Het fietsen viel echter wel mee.”