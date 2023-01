Tevreden bondscoach Olsson voorziet ‘mooie toekomst’ handballers

Bondscoach Staffan Olsson van het Nederlands mannenhandbalteam kijkt tevreden terug op het WK in Polen en Zweden. Oranje won in zijn eerste deelname sinds 1962 drie wedstrijden, maar verloor er ook drie. De kwartfinales bleken nog te hoog gegrepen. “Het was in bijna elke wedstrijd die we speelden close, behalve dan tegen Duitsland”, zei de Zweed bij Viaplay. “Dat zegt mij veel, dit team heeft echt stappen voorwaarts gemaakt. Ik voorzie een mooie toekomst”, aldus de handballegende, die in het najaar aantrad als bondscoach van Nederland.

De zesde en laatste wedstrijd leverde verlies op; Servië won met 32-30. “We hadden wel wat meer goals kunnen maken, maar ik zag ook dat er minder energie zat in het team. Het was over het geheel genomen niet slecht”, vond Olsson.

Sterspeler Luc Steins beaamde dat. “Het was best een solide wedstrijd, maar wij misten wel wat balletjes tussendoor en Servië scoorde iets makkelijker tegen het einde van de wedstrijd”, zei de tot beste speler van de wedstrijd uitgeroepen spelverdeler. “We hebben zeker in onze eerste wedstrijden heel goed handbal laten zien, maar we hebben onze beperkingen in de breedte van de ploeg. Het is voor ons knokken om mee te komen met de toplanden. We moeten ernaartoe werken dat we wedstrijden als die tegen Servië gaan winnen. Al met al hebben we laten zien wat we in onze mars hebben. We timmeren goed aan de weg.”