Orlando Magic stopt in NBA zegereeks van koploper Boston Celtics

De basketballers van Orlando Magic hebben in de NBA de zegereeks van Boston Celtics beƫindigd. De Celtics hadden negen duels op rij gewonnen, maar Magic voorkwam met 113-98 een tiende opeenvolgende zege.

De 20-jarige Paolo Banchero had met 23 punten een belangrijk aandeel in de thuisoverwinning van Magic. De Amerikaans-Italiaanse Banchero werd vorig jaar door Magic als eerste gekozen in de NBA-draft en tegen de Celtics liet hij zien waarom de ploeg uit Florida hem zo graag wilde hebben.

“Elke keer dat je tegen een titelkandidaat speelt, of een team dat al in de finale heeft gestaan, wil je je uiterste best doen en een overwinning boeken”, zei Banchero na afloop. “Dat is mijn mentaliteit, en die van ons team. En we hebben het kunnen doen. Ik wilde gewoon belangrijk zijn met mijn acties en bewegingen. Wees agressief en beslissend, dan komen de resultaten vanzelf.”

Wendell Carter Jr. nam 2 punten minder dan Banchero voor zijn rekening. Hij kwam tot elf rebounds en drie rake driepunters. Jayson Tatum en Jaylen Brown waren namens de bezoekers beiden goed voor 26 punten, maar wisten hun ploeg daarmee niet te behoeden voor de eerste nederlaag sinds 3 januari. Boston Celtics blijft de Eastern Conference aanvoeren met 35 zeges en 13 nederlagen. Orlando Magic staat dertiende in het oosten met 18 zeges en al 29 nederlagen.