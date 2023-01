Van Rijthoven van de partij in Daviscup en op ABN AMRO-toernooi

Tennisser Tim van Rijthoven maakt volgende week zoals gepland deel uit van de Nederlandse Daviscupselectie. De nummer 3 van Nederland kreeg tijdens de Australian Open weer last van zijn rug, maar hij heeft de training inmiddels hervat.

“Dit gebeurt me veel te vaak, dus we gaan het thuis grondig laten onderzoeken”, zei Van Rijthoven (25) na zijn opgave in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open. Uit het onderzoek kwam niks ernstigs naar voren en hij staat weer op de baan, aldus zijn management.

Nederland neemt het op 4 en 5 februari in de Daviscup in Groningen op tegen Slowakije. Ruim een week later begint in Rotterdam het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van het land. Van Rijthoven heeft van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard ontvangen.

Van Rijthoven is momenteel de mondiale nummer 105.