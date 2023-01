Oekraïne dreigt Spelen in Parijs te boycotten als Rusland meedoet

Oekraïne dreigt de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te boycotten. Het land wil niet dat atleten uit Rusland en Belarus meedoen.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zei donderdag dat het een mogelijkheid is om Russische atleten onder neutrale vlag te laten deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelde woensdag al een stappenplan voor om Russische atleten opnieuw te integreren in de mondiale sport.

“Een onaanvaardbare situatie voor ons land”, reageerde de Oekraïense minister van Sport Vadim Hutzajt. Volgens hem oefent Kiev momenteel druk uit op het IOC en andere internationale organisaties om de Russen en Belarussen van de Olympische Spelen uit te sluiten. “Ons standpunt blijft ongewijzigd: zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, mogen Russische en Belarussische atleten niet deelnemen aan internationale wedstrijden. Als we niet worden gehoord, sluit ik niet uit dat we de Olympische Spelen boycotten en weigeren deel te nemen.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski eiste dinsdag tijdens een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron al dat Russische atleten niet mee mogen doen aan de Spelen.