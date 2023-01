Nederlands koppel bij debuut op EK kunstrijden achtste

Het Nederlandse kunstrijdduo Nika Osipova en Dmitry Epstein is bij de EK kunstrijden in het Finse Espoo als achtste geëindigd. Het koppel kwam tot een score van 94,78 in de vrije kür en tot een totaal van 148,94.

Voor de in Enschede geboren Epstein en zijn uit Sint-Petersburg afkomstige partner was het de eerste keer dat ze meededen aan de EK. Door hun achtste plaats mag Nederland volgend jaar met twee koppels deelnemen aan de EK.

De titel bij het paarrijden ging naar Sara Conti en Niccolo Macii uit Italië. Het koppel kwam tot een totaalscore van 195,13 en had daarmee een ruime voorsprong op landgenoten Rebecca Ghilardi en Filippo Ambrosini die de hoogste score neerzetten in de vrije kür. Annika Hocke en Robert Kunkel uit Duitsland pakten het brons.

Conti en Macii zijn de opvolgers van de Russen Anastasia Misjina en Aleksandr Galliamov. Kunstschaatsers uit Rusland en Belarus zijn vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom op de EK.