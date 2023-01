Vos verdedigt titel niet op WK veldrijden in Hoogerheide

Wielrenster Marianne Vos gaat haar wereldtitel veldrijden niet verdedigen volgende week bij het WK in Hoogerheide. De 35-jarige wielrenster heeft samen met haar ploeg Jumbo-Visma besloten niet deel te nemen.

Het crossseizoen heeft Vos niet gebracht wat ze had gehoopt, laat de ploeg weten. Klachten die ontstaan door een vernauwing van haar bekkenslagader weerhouden Vos ervan topprestaties te leveren.

“Het is ontzettend jammer dat het zo loopt”, laat een teleurgestelde Vos weten. “Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar.”

Vos veroverde vorig jaar in Fayetteville in de Verenigde Staten voor de achtste keer de wereldtitel in het veldrijden.

Bondscoach Gerben de Knegt heeft begrip voor de beslissing van Vos om zich af te melden. “Het is enorm jammer dat Marianne door een blessure haar hoge niveau van vorig jaar deze winter niet heeft kunnen halen en nu haar wereldtitel niet verdedigen kan”, zegt hij. “Ik heb alle begrip voor haar keuze om zich nu op haar wegseizoen te richten.”

Vos had als wereldkampioene recht om te starten op het WK. “Omdat haar startplek als titelverdedigster een startplek op naam was, kan ik haar plek niet door iemand anders laten invullen”, legt de bondscoach uit. De Knegt heeft Fem van Empel, Puck Pieterse, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden, Annemarie Worst en Aniek van Alphen geselecteerd.