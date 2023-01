NOC*NSF: deelname Russen onder neutrale vlag kan optie zijn

Sporters uit Rusland en Belarus zouden volgend jaar mogelijk onder neutrale vlag aan de Olympisch Spelen in Parijs mee kunnen doen. NOC*NSF wil die optie openhouden, meldt de Nederlandse sportkoepel, die wel aangeeft zorgen te hebben over de uitvoering en houdbaarheid ervan.

NOC*NSF zegt verder volledig achter het besluit van het IOC te staan om de eerder opgelegde sancties tegen Rusland en Belarus te handhaven. “Ook de opnieuw uitgesproken solidariteit met Oekraïne en steun voor Oekraïense sporters, overal ter wereld, onderschrijft NOC*NSF volledig”, aldus de sportkoepel.

Het IOC onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om individuele sporters uit Rusland en Belarus te kunnen laten deelnemen aan internationale sportevenementen. “Het principiële uitgangspunt daarbij, ook voor NOC*NSF, is dat sporters hun sport moeten kunnen beoefenen, ongeacht de politieke situatie in het land van herkomst. Deelnemen onder neutrale vlag kan een mogelijkheid zijn”, stelt NOC*NSF, dat betrokken is geweest bij de raadpleging van het IOC over dit onderwerp. “We hebben daarbij aangegeven dat de situatie voor individuele sporters de volle aandacht verdient en dat een oplossing nodig is.”

NOC*NSF twijfelt tegelijkertijd over de uitvoering en houdbaarheid. “In de praktijk blijkt al dat het zeer ingewikkeld is om voorwaarden te handhaven, zoals het IOC die voorstelt. Daarbij gaat het om uitingen van individuele sporters over het conflict, voorafgaand, tijdens en na afloop van evenementen. Daarnaast is het gecompliceerd om het beleid ten aanzien van individuele sporters door te voeren bij teamsporten.”

De Oekraïense leider Volodimir Zelenski deed eerder deze week een verzoek aan de Franse president Emmanuel Macron om sporters uit Rusland en Belarus te weren van de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. “Voor sporters is dit een extreem lastige kwestie”, zegt Inge Janssen, voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF. “We willen voorkomen dat de politieke discussie en verantwoording zich verplaatst naar het niveau van de individuele sporter. Ook is het belangrijk dat het kwalificatieproces voor alle sporters eerlijk en rechtvaardig kan verlopen. Hierover zijn nu nog veel onduidelijkheden.”

NOC*NSF stelt “de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de discussie over de deelname van individuele sporters uit Rusland en Belarus”.