Derde nederlaag op rij voor NBA-koploper Boston Celtics

De basketballers van Boston Celtics hebben hun derde nederlaag op rij in de NBA moeten incasseren. De best presterende ploeg van dit seizoen ging voor eigen publiek onderuit tegen New York Knicks: 117-120. Met 35 zeges tegenover nu 15 nederlagen staan de Celtics wel nog steeds bovenaan in het oosten.

Julius Randle was de topscorer bij de Knicks met 37 punten. Bij de Celtics moest het vooral komen van Jayson Tatum, die 35 punten bij elkaar gooide en 14 rebounds pakte.

Ondanks 40 punten van Kyrie Irving moest Brooklyn Nets het afleggen tegen Detroit Pistons (122-130). Dallas Mavericks zag topschutter Luka Doncic tegen Phoenix Suns al in het eerste kwart uitvallen met een enkelblessure, maar pakte ook zonder de Sloveen de winst: 99-95. Spencer Dinwiddie nam de rol van Doncic over door 36 punten te maken.