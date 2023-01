Tsitsipas bereikt op Australian Open tweede grandslamfinale

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft de finale bereikt van de Australian Open. De nummer 4 van de wereld versloeg de Rus Karen Chatsjanov in vier sets: 7-6 (2) 6-4 6-7 (6) 6-3. De 24-jarige Griek staat zondag in Melbourne voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi.

Tsitsipas, die de afgelopen twee jaar steeds in de halve finales van de Australian Open bleef steken, liet in de tiebreak van de derde set bij een stand van 6-4 al twee matchpoints liggen. Chatsjanov trok de tiebreak met vier punten op rij naar zich toe, maar de Rus werd aan het begin van de vierde set gelijk weer gebroken. Tsitsipas maakte het daarna wel af.

De Griek bereikte in 2021 de finale van Roland Garros, waarin hij het in vijf sets moest afleggen tegen Novak Djokovic. Tsitsipas verspeelde toen een voorsprong van 2-0 in sets. Mogelijk staat hij zondag in de Rod Laver Arena opnieuw tegenover de Serviër. Djokovic, die jaagt op zijn 22e grandslamtitel, moet dan in de halve finale afrekenen met de Amerikaan Tommy Paul.

Tsitsipas lost de Spanjaard Carlos Alcaraz af als nummer 1 van de wereld als hij de Australian Open wint. “Ik hou van dat getal”, zei de Griek. “Als kind droomde ik ervan om de nummer 1 te worden. Ik ben nu heel dichtbij. Dit zijn de momenten waar ik zo hard voor werk. ‘Let’s do it guys'”, riep hij daarna richting het luidruchtige publiek.

Tsitsipas strandde in 2019, 2021 en 2022 in de halve finales in Melbourne. Zijn vierde poging om door te dringen tot de finale lukte wel. “Als kind zag ik Marcos Baghdatis hier op deze baan in de finale staan”, zo doelde de Griek op de Cyprioot die in 2006 de finale haalde. “Marcos is een van mijn favoriete spelers. Het gevecht dat ik hier vandaag leverde, bracht herinneringen naar boven aan toen ik voor de televisie naar hem zat te kijken.”