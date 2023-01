Hockeyers strijden met topland België om plaats in WK-finale

De jonge hockeyploeg van bondscoach Jeroen Delmee kan zich plaatsen voor de finale van het WK. Maar dat zal geen makkelijke opgave worden voor Oranje, met een wedstrijd tegen olympisch en wereldkampioen België op het programma in India. Het duel met de zuiderburen begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.

Oranje won in de kwartfinale met 5-1 van Zuid-Korea en boekte in de groepsfase makkelijke zeges op Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0). Maar met België treft de Nederlandse ploeg voor het eerst een topland. Oranje verloor in 2018, op het vorige WK, van België in de finale na shoot-outs.

Voor het toernooi wilde Delmee geen doelstelling plakken op het WK, omdat hij de selectie van Oranje stevig heeft verjongd en bouwt aan een nieuw team. “Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd”, zei hij. In 1998 waren de Nederlandse mannen voor het laatst wereldkampioen.