Oekraïne wil vader Djokovic niet bij Australian Open

De Oekraïense ambassadeur in Australië heeft de organisatie van het tennistoernooi Australian Open opgeroepen om de vader van tennisser Novak Djokovic er niet langer toe te laten. De Oekraïense oproep komt nadat vader Srdjan Djokovic voor de camera had geposeerd met fans met Russische vlaggen.

“De vader van Djokovic zou zijn accreditatie moeten verliezen. Novak en zijn team moeten dit aanpakken en oplossen”, zegt ambassadeur Vasyl Myrosjnytsjenko tegen het Franse persbureau AFP. Ook wil hij excuses van Srdjan Djokovic en vindt hij dat de vader van de tennisser de Russische inval in Oekraïne moet veroordelen.

De beelden waar Myrosjnytsjenko over valt, verschenen op een pro-Russisch YouTube-account in Australië. Te zien was hoe Srdjan verscheen naast een man die een Russische vlag vasthield met het gezicht van de Russische president Vladimir Poetin erop. “Gedurfde politieke verklaring van Djokovics vader”, was het bijschrift bij de video.

De Servische Djokovic heeft het geschopt tot de halve finale van het toernooi in Melbourne, dat hij negen keer won. Hij versloeg de Rus Andrej Roeblev in de kwartfinale.