Judoka Naomi van Krevel heeft bij de Grand Prix in het Portugese Almada een bronzen medaille veroverd. Het is de eerste medaille voor de 22-jarige judoka uit Zuid-Holland in een Grand Prix-wedstrijd.

Van Krevel won in de klasse tot 52 kilogram de strijd om het brons van de Spaanse Ana Perez op waza-ari. Eerder had ze in de herkansingen Nandin-Erdene Myagmarsuren met ippon verslagen.