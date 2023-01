IJsdansers Jakucs en Galli plaatsen zich op EK voor vrije dans

IJsdanspaar Hanna Jakucs en Alessio Galli heeft zich bij de EK kunstrijden in het Finse Espoo geplaatst voor de vrije dans op zaterdag. Het Nederlandse koppel staat na de ritmische dans van vrijdag op de achttiende plaats. Van de 23 paren kwalificeerden zich de beste 20 voor de vrije dans.

Jakucs en Galli kwamen tot een score van 53,46 punten. Het Italiaanse paar Charlene Guignard en Marco Fabbri gaat met 85,53 punten aan de leiding.

Bij de Europese kampioenschappen kunstrijden vorig jaar in het Estse Talinn slaagden Jakucs en Galli er niet in de vrije dans te halen. Dat was het EK-debuut voor het Nederlandse duo.