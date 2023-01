Weer vertrekt voorzitter van een Franse sportbond door affaire

Voor de derde keer in korte tijd is de voorzitter van een grote Franse sportbond gestopt. Bernard Laporte, de president van de Franse rugbyfederatie, legt zijn functie per direct neer. Dat meldt de Franse sportminister Amélie Oudéa-Castéra.

Laporte kreeg onlangs een gevangenisstraf van twee jaar vanwege corruptie. Een rechtbank vond dat hij vriendjespolitiek had bedreven door een sponsorcontract voor het nationale elftal toe te kennen aan Mohed Altrad, de miljardair die eigenaar is van de Franse rugbykampioen Montpellier.

De zaak rond Laporte is des te gevoeliger vanwege het WK rugby dat dit jaar in Frankrijk wordt gehouden en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het is al langer onrustig in de Franse sportwereld. Bruno Martini, hoofd van de Franse handbalbond, stapte eerder deze week op omdat hij wordt verdacht van het maken van kinderporno. Ook Noël Le Graët, tot voor kort voorzitter van de Franse voetbalbond, wordt door de politie onderzocht vanwege vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Le Graët werd onlangs uit zijn functie gezet vanwege uitspraken over de Franse voetballegende Zinedine Zidane.