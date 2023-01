De Nederlandse rolstoeltennisster Diede de Groot heeft de Australian Open zaterdag gewonnen. Ze was in de finale te sterk voor de Japanse Yui Kamiji en won in drie sets: 0-6 6-2 6-2.

Het is voor de 26-jarige De Groot de vijfde keer dat ze de Australian Open wint. Sinds 2018 domineert ze het rolstoeltennis.