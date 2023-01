Frankrijk en Denemarken in finale WK handbal

De finale van het WK handbal gaat tussen Frankrijk en Denemarken. Olympisch kampioen Frankrijk versloeg in de halve finale in Stockholm vice-wereldkampioen Zweden met 31-26. Titelverdediger Denemarken had eerder op de dag Spanje met 26-23 geklopt.

Denemarken won het WK in 2021 door Zweden in de finale te verslaan. Toen hielden de Denen Spanje ook uit de finale. In het Poolse Gdansk leidden de Denen vrijdag bij rust met 15-10. Spanje kwam nog iets terug, maar verloor opnieuw.

Zweden bereikte in 2021 de finale door Frankrijk te verslaan. Nu was het andersom. Frankrijk leidde bij rust met 16-12 en gaf die marge ook niet meer weg tegen de Europees kampioen.

Het WK wordt gehouden in Polen en Zweden. De finale is zondag in Stockholm.