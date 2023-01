Sabalenka pakt op Australian Open haar eerste grandslamtitel

Tennisster Aryna Sabalenka uit Belarus heeft haar eerste grandslamtitel veroverd. De 24-jarige Sabalenka won de Australian Open door de Kazachstaanse Elena Rybakina in de finale in drie sets te verslaan: 4-6 6-3 6-4. Ze benutte na bijna 2,5 uur tennissen in de Rod Laver Arena haar vierde matchpoint. De speelster uit Minsk, die in Melbourne onder neutrale vlag meedoet vanwege de betrokkenheid van Belarus bij de oorlog in Oekraïne, volgt de Australische Ashleigh Barty op als winnares van de Australian Open.

De 23-jarige Rybakina veroverde vorig jaar op Wimbledon haar eerste grandslamtitel. Sabalenka stond zaterdag voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. De nummer 5 van de wereld verdiende bijna 2 miljoen euro met haar eindzege in Melbourne.

Sabalenka had zonder setverlies de eindstrijd bereikt in Melbourne. Ze won in de voorbereiding op de Australian Open al het WTA-toernooi van Adelaide, zonder een set af te staan.

De tennisster uit Minsk ging desondanks stroef van start in haar eerste grandslamfinale. Sabalenka begon met een dubbele fout, al volgde direct daarna een ace. In de derde game leverde ze haar servicebeurt in. Rybakina, die op weg naar de finale onder anderen de Poolse favoriete Iga Swiatek had uitgeschakeld, stond aanvankelijk wel sterk te serveren en liep mede dankzij heel wat aces uit naar 4-2. In de zesde game leverde echter ook de geboren Russin haar service in. Rybakina herpakte zich snel, plaatste wederom een break, en haalde de eerste set met 6-4 binnen.

Aan het begin van de tweede set liet Rybakina twee breakpoints onbenut. Zelf werd ze in de derde game gebroken en Sabalenka trok vervolgens de stand gelijk door de set met 6-3 binnen te halen.

De beslissende derde set ging tot 3-3 gelijk op. Rybakina kwam in de zevende game op eigen service echter in de problemen door de harde slagen van Sabalenka. De Belarussische liet twee breakpoints onbenut, maar sloeg op de derde wel toe. Bij 5-4 mocht ze zelf serveren voor de winst. Sabalenka liet drie matchpoints liggen, maar op de vierde was het wel raak. Ze liet zich na de laatste bal achterover vallen op de hardcourtbaan in de Rod Laver Arena en barstte in tranen uit.