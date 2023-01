Tennisster Sabalenka bereikt in Australië na veel ‘downs’ de top

Tennisster Aryna Sabalenka dacht na het winnen van de Australian Open even terug aan de voorbije jaren. De 24-jarige Sabalenka wist afgelopen seizoen geen enkel toernooi te winnen, maar na de eerste maand van 2023 heeft ze al twee titels op zak.

“We zijn als team door zoveel ‘downs’ gegaan de laatste jaren, we hebben zo gewerkt om hier te staan”, zei de tennisster uit Belarus, met de Daphne Akhurst Memorial-trofee in haar handen. Ze kreeg de grote, zilveren trofee uit handen van het Amerikaanse tennisicoon Billie Jean King.

Sabalenka won eerder deze maand het WTA-toernooi van Adelaide zonder setverlies en bereikte op de Australian Open de finale zonder een set af te staan. In haar eerste grandslamfinale moest de nummer 5 van de wereld de eerste set met 6-4 afstaan aan de Kazachstaanse Elena Rybakina, maar daarna trok Sabalenka de partij naar zich toe: 6-3 6-4. Ze richtte zich tijdens de prijsuitreiking vooral op haar begeleidingsstaf op de tribune.

“Jullie zijn het gekste team op de tour. Jullie verdienen deze trofee nog meer dan ik. Ik hou van jullie, jongens”, aldus Sabalenka. De coaches beantwoordden dat door met hun handen een hartje te maken.

“Hopelijk kom ik hier volgend jaar nog sterker terug en kan ik jullie nog beter tennis laten zien”, zei Sabalenka tegen het publiek in de Rod Laver Arena. “Het was een genot om in deze sfeer voor jullie te mogen spelen.”