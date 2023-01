Valpartijen kosten kunstrijdster Van Zundert plek in top 10 op EK

Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft haar tiende positie op het EK in het Finse Espoo niet kunnen handhaven bij de vrije kür. De 17-jarige Etten-Leurse kwam in haar vrije kür twee keer ten val en kwam uit op een totaalscore van 158,10 punten. Dat was goed voor de veertiende plaats.

De Europese titel ging naar Anastasiia Goebanova uit Georgië. Die bleef na de hoogste score op de vrije kür met een totaal van 199,91 punten de Belgische Loena Hendrickx voor. Het brons was voor Kimmy Repond uit Zwitserland.

Van Zundert had zich overtuigend geplaatst voor de vrije kür. Met een bijna foutloos optreden had de kunstrijdster de tiende score neergezet op de korte kür. Ze zat zo bij de beste 24 kunstrijdsters die zaterdag ook in actie mochten komen. In de vrije kür kwam ze tot een score van 99,97 punten, de vijftiende score.

Van Zundert werd vorig jaar achttiende bij haar debuut op de Olympische Spelen in Beijing. Op het EK van 2022 haalde ze de vrije kür niet en werd 27e.