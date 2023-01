Van Liere wint Kür met ‘on fire’ Hermes bij Jumping Amsterdam

Dressuuramazone Dinja van Liere heeft bij Jumping Amsterdam met overmacht de Kür gewonnen die meetelt voor de wereldbeker. Ze kreeg voor de proef met haar hengst Hermes in een uitverkochte RAI een recordscore van 87,055 procent van de jury.

De 32-jarige Van Liere was vrijdag ook de beste in de Grand Prix. Ze zette haar dominante optreden voort in de oefening op muziek. De Duitse Isabell Werth (Emilio) eindigde in de Kür als tweede met een waardering van 86,595 procent. De derde plaats was voor de Deense Nanna Skodborg Merrald (Blue Hors Zack) met 85,220 procent.

Het was na Mechelen de tweede zege van dit seizoen voor Van Liere, die vrijwel zeker is van deelname aan de wereldbekerfinale in april in het Amerikaanse Omaha.

“Ik ben heel, heel blij”, zei Van Liere, “Hermes voelde gisteren in de Grand Prix al zo goed. En vandaag was hij echt ‘on fire’. Ik ben heel trots dat hij steeds beter wordt. Ik had de score van Isabell gezien en dacht: het gaat niet lukken om die te verbeteren. Maar Hermes was fantastisch, ik kon hem heel fijn rijden en we hadden geen fouten. Het publiek was echt geweldig. Het maakte me echt emotioneel toen ik de baan verliet en ze op de banken stonden. Dat was echt een wauw-gevoel.”

Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) noteerde de zesde score met 81,970 procent, Emmelie Scholtens (Desperado) reed naar de zevende plaats met 81,640 procent.

Bondscoach Alex van Silfhout was bijzonder verheugd met het optreden van de Nederlanders. “Ik ga met vertrouwen de zomer tegemoet. We hadden hier vijf combinaties aan de start en vier daarvan reden een score boven de 80 procent en één tegen de 80 procent. Dan mogen we op dit moment heel tevreden zijn.”