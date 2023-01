Deense handballers voor derde keer op rij wereldkampioen

De handballers van Denemarken zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. De ploeg van de uitblinkers Rasmus Lauge Schmidt en Simon Bogetoft Pytlick won de finale van het WK in Stockholm van olympisch kampioen Frankrijk met 34-29. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het mannenhandbal dat een ploeg driemaal achtereen de wereldtitel verovert.

De superieure Denen kenden een vliegende start en namen razendsnel een voorsprong van vijf doelpunten, maar de Fransen dichtten geleidelijk het gaatje en bij rust stond het 16-15 voor de Denen. In de tweede helft waren de twee grootmachten lang gelijkwaardig aan elkaar en vielen de doelpunten over en weer. In de laatste 5 minuten toonden de Denen opnieuw hun suprematie door weer uit te lopen naar vijf goals voorsprong.

In het enerverende duel scoorde Lauge Schmidt tien keer voor de Denen. Pytlick maakte er negen. Bij de Franse ploeg, die in het verleden al zes keer wereldkampioen was, scoorde Nedim Remili zes keer.

Spanje won eerder op zondag de wedstrijd om het brons van gastland Zweden met 39-36.

De Nederlandse handballers eindigden op hun eerste WK-deelname na 62 jaar als veertiende. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson bereikte de hoofdronde, maar daarin werd de ploeg uitgeschakeld voor de kwartfinales na een nederlaag tegen Duitsland.