Springruiter Vrieling zesde in wereldbekerwedstrijd Amsterdam

Springruiter Jur Vrieling is als zesde geëindigd in de wereldbekerwedstrijd tijdens Jumping Amsterdam. Met de ruin Fiumicino van de Kalevallei liep Vrieling in de barrage tegen 4 strafpunten aan. De Fransman Julien Epaillard bleef net als vier andere ruiters foutloos en won omdat hij met Donatello d’Auge duidelijk de snelste was. Het was zijn derde zege van het seizoen in de West-Europese league van de wereldbeker.

Epaillard was sneller dan de Zwitser Edouard Schmitz (Quno) en de Braziliaan Yuri Mansur (Vitiki) die de andere podiumplaatsen opeisten. De Fransman nam de leiding in het klassement over van regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann uit Zweden. Vrieling staat tiende in de stand. De beste achttien ruiters kwalificeren zich voor de wereldbekerfinale, die van 4 tot en met 8 april wordt gehouden in het Amerikaanse Omaha.