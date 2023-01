Djokovic en Tsitsipas strijden in finale om titel én eerste plek

In de mannenfinale van de Australian Open staat naast de titel ook de eerste plaats op de wereldranglijst op het spel. Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas kunnen beiden de Spanjaard Carlos Alcaraz aflossen als nummer 1. Voor Djokovic lonkt ook een evenaring van het record van Rafael Nadal, die nu met 22 grandslamtitels de meest succesvolle tennisser is.

De 35-jarige Serviër heeft 21 grandslamtitels op zijn erelijst staan. Negen daarvan veroverde Djokovic in Melbourne, waarmee hij de recordhouder op de Australian Open is. De Serviër begint om 09.30 uur Nederlandse tijd aan zijn tiende finale in de Rod Laver Arena en hoopt zijn ongeslagen status daarin overeind te houden.

Tsitsipas wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. De 24-jarige Griek staat voor de tweede keer in de finale van een grand slam. Twee jaar geleden nam Tsitsipas het op Roland Garros ook op tegen Djokovic. Hij verspeelde toen op het gravel in Parijs een voorsprong van 2-0 in sets en zag de titel alsnog in vijf sets naar de Serviër gaan.

Tsitsipas won slechts twee van zijn twaalf ontmoetingen met Djokovic, in 2018 en 2019. De laatste negen duels werden door de Serviër gewonnen.