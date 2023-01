Welsford de snelste in massasprint San Juan, Jakobsen vierde

De Australische wielrenner Sam Welsford heeft de zesde en voorlaatste etappe van de Ronde van San Juan in Argentinië gewonnen. De renner van Team DSM won de massasprint na een rit over 144 kilometer met start en finish bij het Velódromo Vicente Chancay.

Fabio Jakobsen (Soudal – Quick-Step) ging als eerste aan in de laatste meters, maar de Nederlander miste de snelheid om het af te maken. Hij werd niet alleen vlak voor de meet ingehaald door Welsford, ook de Ier Sam Bennett (Bora – hansgrohe) en de Colombiaan Fernando Gaviria (Movistar) fietsten hem nog voorbij. Jakobsen had in de Argentijnse rittenkoers wel de tweede etappe gewonnen.

De Colombiaan Miguel Ángel López (Team Medellin) behield de leiding in het algemeen klassement. Zijn landgenoot Egan Bernal (Ineos) haalde de finish niet. De voormalig Tourwinnaar staakte tijdens de rit de strijd met een pijnlijke knie.

De Ronde van San Juan eindigt zondag met een vlakke rit van 112 kilometer.