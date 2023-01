Schaatsster Dedden pakt op Weissensee tweede Nederlandse titel

Marathonschaatsster Ineke Dedden heeft voor de tweede keer de nationale titel op haar naam geschreven. Op het natuurijs van de Weissensee won de Nederlandse na 80 kilometer de eindsprint van het peloton. Eerder was Dedden al de beste in 2017.

Merel Bosma, ploeggenote van Dedden, eindigde als tweede en Sharon Hendriks werd derde.

Het was lange tijd onzeker of er op de Weissensee kon worden gereden deze winter, maar uiteindelijk konden de marathonschaatsers zondagochtend toch het ijs op. “Daar hebben we echt nog wel aan getwijfeld’’, zei Dedden, die ook niet zeker is van een vervolg. “Ik moet nog maar zien of we woensdag inderdaad de Alternatieve Elfstedentocht kunnen rijden.”

Op de Weissensee bleef het vrouwenpeloton van het begin tot het einde dicht bij elkaar. Er waren wat afvallers, maar de voornaamste kandidaten voor de titel bleven op het bergmeer bij elkaar. In de sprint was Dedden ongenaakbaar. “Destijds was ik nog een stuk jonger en was het verrassend, nu wordt er naar me gekeken en kan ik het toch weer. Dat is heel mooi”, zei Dedden, verwijzend naar haar eerdere titel.