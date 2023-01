Oekraïne: IOC promoot oorlog, moord en destructie

De Oekraïense overheid heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beticht van het promoten van “oorlog, moord en destructie”. Het IOC overweegt sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, tot woede van Oekraïne.

“Het IOC kijkt met plezier toe hoe de Russische federatie Oekraïne verwoest. Het biedt Rusland zo een platform om hun genocide te promoten en moedigt het verder gaan met moorden aan”, schrijft adviseur Michailo Podoljak van president Volodimir Zelenski op Twitter. Hij richt zich met een cynische opmerking rechtstreeks tot IOC-voorzitter Thomas Bach. “Het Russische geld dat olympische hypocrisie koopt, heeft blijkbaar niet de geur van Oekraïens bloed. Toch, meneer Bach?”

De Duitser zei afgelopen week dat het niet past in het olympisch handvest om sporters uit Rusland en Belarus uit te sluiten. Het IOC onderzoekt of atleten uit die landen onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen.

Zelenski had de Franse president Emmanuel Macron juist verzocht om Rusland en Belarus volledig te weren van de Spelen in Parijs. Oekraïne vindt dat de twee landen volledig geïsoleerd moeten worden vanwege de militaire inval. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF volgt de lijn van het IOC en wil de optie openhouden dat Russen en Belarussen onder neutrale vlag kunnen meedoen in Parijs. NOC*NSF meldde vorige week wel zorgen te hebben over de uitvoering en haalbaarheid daarvan.

De meeste sportbonden laten atleten uit Rusland en Belarus sinds het uitbreken van de oorlog, begin vorig jaar, niet toe op internationale evenementen. In onder meer het tennis mag dat wel, zij het onder neutrale vlag.