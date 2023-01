Van Gerwen treft Belg en zes Britse darters in Premier League

Darter Michael van Gerwen treft de komende weken in de Premier League de Belg Dimitri Van den Bergh en zes Britten. De organiserende PDC maakte maandag het deelnemersveld bekend. De dartscompetitie begint donderdag in Belfast.

De top 4 van de zogeheten ‘order of merit’ was al zeker van deelname. Van Gerwen staat op die ranglijst op de derde plaats, achter wereldkampioen Michael Smith uit Engeland en de Schot Peter Wright. Gerwyn Price uit Wales had als nummer 4 ook al zekerheid over deelname aan de Premier League.

De vier resterende plekken gingen naar de Engelse darters Nathan Aspinall en Chris Dobey, Jonny Clayton uit Wales en Van den Bergh. Dobey won afgelopen week The Masters in Milton Keynes en dwong daarmee deelname aan de Premier League af. De komende zestien weken komen de acht darters iedere donderdag in actie. De twaalfde speelavond vindt op 20 april plaats in het Rotterdam Ahoy. De beste vier plaatsen zich voor de finaleronde, op 25 mei in Londen.

Van Gerwen won de dartscompetitie afgelopen jaar voor de zesde keer, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met recordhouder Phil Taylor uit Engeland. De 33-jarige Brabander moest het begin deze maand in de finale van het WK afleggen tegen Smith.