Australian Open vestigt bezoekersrecord grand slams

De Australian Open heeft dit jaar een bezoekersrecord gevestigd. Er kwamen 839.192 tennisfans naar Melbourne Park. Het is daarmee veruit het best bezochte grandslamtoernooi. De kwalificatieweek meegerekend kwam het totale aantal bezoekers van het tennistoernooi uit op 902.312.

De drie andere grand slams kunnen niet tippen aan die cijfers. Wimbledon trok vorig jaar 515.164 toeschouwers, Roland Garros had 613.500 kijkers en de US Open noteerde 776.120 bezoekers.

De Australian Open brak het record uit 2020, toen het 812.174 bezoekers binnen de poorten had. Ook het dagrecord ging er dit jaar aan met 94.854 bezoekers. Dat zijn er ruim 1000 meer dan het vorige record van 93.709 in 2020.

Toernooidirecteur Craig Tiley verwacht dat de Australian Open volgend jaar de grens van 1 miljoen bezoekers zal passeren. “Vooraf waren de berichten over de opkomst heel somber, omdat grootheden als Roger Federer, Serena Williams en Ashleigh Barty ontbraken. Maar we zien dat de mensen in groten getale zijn gekomen omdat ze geamuseerd willen worden en tennis blijkt een geweldige attractie”, zei hij in de krant Melbourne Age.