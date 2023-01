Britse topatleet Farah kondigt afscheid aan in marathon Londen

De Britse topatleet Mo Farah loopt op 23 april de marathon van Londen en dat wordt hoogstwaarschijnlijk de laatste keer. Het jaar 2023 is naar verwachting zijn laatste jaar als wedstrijdloper. “Ik ga niet naar de Olympische Spelen en denk dat 2023 mijn laatste jaar is. Ik wil nog één poging wagen in Londen”, zei de 39-jarige viervoudig olympisch – en zesvoudig wereldkampioen.

“Ik kan terugkijken op een geweldige carrière. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en ik wil mezelf nog één kans geven om te laten zien wat ik kan in de marathon van Londen, maar op zich hoef ik niets meer te bewijzen”, aldus Farah, die furore maakte als baanatleet. Hij won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter. Ook veroverde hij drie wereldtitels op de 5000 én 10.000 meter.

Farah moest vorig jaar afzeggen voor de marathon van Londen vanwege een heupblessure. De laatste keer dat hij een marathon liep, was in 2019 in Londen. Hij eindigde toen als vijfde. In 2018 won hij de marathon van Chicago in een persoonlijk record van 2.05.11. “Meedoen in de marathon van Londen is belangrijk voor mij. Ik wil graag afscheid nemen van de fans. Het wordt een emotioneel gebeuren.”