Europees kampioene Lisowska van start in marathon van Rotterdam

De Poolse Europees kampioene op de marathon, Aleksandra Lisowska, start zondag 16 april in de marathon van Rotterdam. De organisatie meldde haar komst, evenals die van de Belgische oud-Europees kampioen Koen Naert.

De 32-jarige Lisowska triomfeerde afgelopen augustus op de marathon bij de EK in München. De Nederlandse Nienke Brinkman veroverde in de wedstrijd het brons. Zij loopt niet in Rotterdam, maar heeft gekozen voor de marathon van Boston. Naert veroverde in 2018 in Berlijn de Europese titel op de marathon.

De organisatie van de hardloopklassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad maakte eerder al de komst bekend van Nederlands snelste loper Abdi Nageeye. Hij won vorig jaar de marathon van Rotterdam in een nationale recordtijd van 2.04.56. In november eindigde hij als derde in de marathon van New York. Ook de Belg Bashir Abdi, die in 2021 Rotterdam won in een Europees record van 2.03.36, heeft zijn deelname toegezegd.

De marathon van Rotterdam geldt dit jaar ook als Nederlands kampioenschap. Nageeye is de grote favoriet voor de titel bij de mannen, maar hij zal toch moeten afrekenen met onder anderen Björn Koreman (persoonlijk record van 2.10.32), Frank Futselaar (2.11.30) en Tom Hendrikse (2.13.03).

“Het deelnemersveld krijgt door de komst van Naert en Lisowska, lopers die een Europese titel op hun naam hebben, steeds meer gestalte. Binnenkort zullen we de komst van nog meer internationale topatleten kunnen melden”, zegt wedstrijddirecteur Mario Kadiks. “We verwachten ook veel van de Nederlandse kampioenschappen. Fijn dat de NK terug zijn in Rotterdam.’’