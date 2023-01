Groenewegen tweede in tweede rit Ronde van Saudi-Arabië

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van de Ronde van Saudi-Arabië net niet gewonnen. De Nederlandse wielrenner kwam in de slotmeters wat snelheid tekort om de Italiaan Jonathan Milan (Bahrain) van de zege af te houden. Groenewegen (Jayco), die de eerste etappe wel op zijn naam had geschreven, eindigde als tweede. Cees Bol spurtte naar de derde plaats.

De etappe van Winter Park naar Shalal Sijlyat Rocks over 184 kilometer eindigde in een massasprint. De Deen Mathias Norsgaard probeerde in de slotfase van de rit nog in zijn eentje op avontuur te gaan, maar in de straffe wind en op de kaarsrechte weg naar de meet was dat onbegonnen werk. Hij werd op 2 kilometer voor het einde bijgehaald.

De renners hadden in de etappe veel last van de wind, die ook vaak het zand uit de woestijn deed opwaaien. Het peloton brak daardoor in twee groepen. Tegen het einde van de rit kwamen die twee groepen toch weer samen.