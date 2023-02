Bol opent indoorseizoen met overtuigende zege op 500 meter

Atlete Femke Bol heeft haar eerste indoorwedstrijd van het seizoen met grote overtuiging gewonnen. In de Grand Prix van Boston was de drievoudige Europees kampioene in 1.05,63 de snelste op de 500 meter, een incourante afstand die Bol niet vaak loopt. De 22-jarige Nederlandse scherpte het officieuze wereldrecord van de Russische Olesya Krasnomovets (1.06,31) flink aan.

Aan de wedstrijd deden twee Jamaicanen en Lisanne de Witte mee. De Witte werd vierde in 1.09,87. Nummer 2 Leah Anderson moest bijna 3 seconden toegeven op Bol.

Bol mikt op nieuw succes bij de komende EK indoor in Istanbul (2-5 maart). Daar wil ze haar Europese titel op de 400 meter van Torun 2021 prolongeren. Vorig jaar won de Amersfoortse op de EK outdoor in München de unieke dubbel 400 meter en 400 meter horden. Ze voegde er een derde gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4×400 meter.