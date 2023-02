Zorgen bij NBA-club Warriors om knieblessure sterspeler Curry

Bij de Amerikaanse basketbalclub Golden State Warriors is de vrees groot dat sterspeler Stephen Curry een ernstige knieblessure heeft. De vedette viel zaterdagavond (plaatselijke tijd) uit in het duel met Dallas Mavericks.

Curry hinkte na een botsing met een speler van de Mavericks naar de kant en vervolgens direct de kleedkamer in. Een MRI-scan is nodig om de ernst van de blessure vast te stellen. “Altijd als een speler zo’n MRI krijgt, is er bezorgdheid. We moeten maar duimen dat het meevalt”, zei coach Steve Kerr.

De Warriors wonnen wel met 119-113 van de Mavericks. Curry was in de wedstrijd nog goed voor 21 punten.