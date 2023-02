Griekspoor voelde druk bij ‘must win-duel’ en dankt studenten

Tallon Griekspoor was zich bewust van het belang van de openingswedstrijd van de ontmoeting met Slowakije in de Daviscup. De nummer 2 van Nederland ontdeed zich met veel moeite van de Slowaak Lukas Klein (7-6 (6) 2-6 6-4).

“Er stond veel druk op, want dit was in mijn ogen een ‘must win-wedstrijd'”, zei Griekspoor. “Je wilt het weekend goed beginnen en de druk bij hen leggen. Ik heb geen idee hoe ik hem heb gewonnen. Het was een moeilijke wedstrijd op een lastige en trage baan. Ik was nerveus en toch wat zoekende. Normaal gesproken kan ik een wedstrijd goed terughalen, maar nu heb ik geen idee wat er in de laatste game allemaal gebeurde. Het was niet mijn beste wedstrijd van het jaar, maar wel mijn mooiste.”

Griekspoor zocht in de slotfase van de wedstrijd veelvuldig contact met de fans, zelfs verbaal. Ieder punt van de Nederlander werd luid onthaald, terwijl de fans hem aanmoedigden na een gemiste bal. “Ik geniet hier heel heel erg van. Ik moet af en toe zelfs mijn lach inhouden omdat ik het zo mooi vind”, aldus Griekspoor, die werd gesteunde door 3500 fans, waarvan een groot deel studenten.

“Ik zei tijdens de wedstrijd tegen die studenten: ik heb jullie gewoon elk punt nodig. Waarschijnlijk was deze wedstrijd de andere kant opgevallen als we uit hadden gespeeld. Dit was misschien wel de mooiste sfeer waarin ik ooit heb gespeeld. Dan kan je op een center court van een grand slam staan, maar dit is voor mij veel mooier. Ze staan elk punt voor je en ik ervaar het niet als extra druk.”

Druk ervoer Griekspoor wel als kopman. Door de absentie van de aan zijn bovenbeen geblesseerde Botic van de Zandschulp moest de nummer 2 van Nederland de confrontatie openen. “Normaal gesproken kan ik een beetje schuilen achter Botic en iets meer ontspannen spelen. Maar niemand voelt zich echt kopman en ik denk dat dat ons als team zo sterk maakt.”

Het duel werd besloten met een foute smash van Klein, die de hele wedstrijd juist veel indruk maakte aan het net. “Ik hoorde niet eens dat de bal uit werd ‘gecalld’ en eerder in de rally juichten de fans ook al. Ik ben in ieder geval blij dat er geen lijnrechters waren, want dan had het punt misschien wel opnieuw gespeeld moeten worden na een foute call.”