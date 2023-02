Tennissers dicht bij Daviscup Finals na overwinning Van Rijthoven

De Nederlandse tennissers zijn dicht bij plaatsing voor de Daviscup Finals. Tim van Rijthoven bezorgde Oranje in Groningen een 2-0-voorsprong door de Slowaakse kopman Alex Molcan met 7-6 (6) 5-7 6-3 te verslaan. Molcan is de nummer 55 van de wereld, Van Rijthoven bezet plek 107 op de mondiale ranglijst.

Van Rijthoven benutte na 2 uur en 53 minuten zijn eerste wedstrijdpunt met een ace. In totaal sloeg hij 27 aces op de indoorbaan in Martiniplaza.

In de derde en beslissende set benutte Van Rijthoven bij 3-2 pas zijn tiende breakpoint van de set, waarna hij niet meer in de problemen kwam. In de slotfase van de tweede set had de Nederlander bij 5-5 nog zijn servicegame ingeleverd met liefst vier foute volleys.

Van Rijthoven toonde zich niet aangeslagen in de beslissende set en bleef agressief spelen tegen de defensief ingestelde Molcan. Na bijna 3 uur trakteerde hij de 3500 Nederlandse tennisfans op de tweede zege van de dag. Eerder op de dag was Tallon Griekspoor in drie sets te sterk voor Lukas Klein: 7-6 (6) 2-6 6-4.

Voor Van Rijthoven was het zijn eerste wedstrijd in de Daviscup die er echt toe deed. In 2015 (tegen Zwitserland) en 2016 (tegen Zweden) mocht hij in actie komen toen de confrontatie al beslist was, een zogenoemde ‘dead rubber’. Van Rijthoven mocht spelen omdat de Nederlandse kopman Botic van de Zandschulp verstek liet gaan wegens een bovenbeenblessure.

Van Rijthoven kende een moeizaam begin van dit seizoen. Hij won nog wel een wedstrijd op het ATP-toernooi van Pune, maar moest vervolgens opgeven in het kwalificatietoernooi van de Australian Open. Een rugblessure speelde hem de afgelopen weken opnieuw parten.

Nederland heeft zondag aan één overwinning voldoende voor kwalificatie voor de groepsfase van de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het landenevenement. Zondag wordt er eerst een dubbelspel gespeeld met Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in actie namens Nederland.

Mocht Nederland het dubbelspel verliezen, dan volgt er nog een enkelspel. Gaat ook die verloren voor Oranje, dan moet een beslissende vijfde wedstrijd de beslissing brengen.