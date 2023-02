Skateboardster Zwetsloot strandt in halve finales WK

Roos Zwetsloot is bij de WK skateboarden in de Verenigde Arabische Emiraten gestrand in de halve finales op het onderdeel street. De 22-jarige Utrechtse kwam door valpartijen niet tot een hoge score en eindigde in haar halve finale als zestiende. Ze was nog de enige Nederlandse skateboarder in de halve finale.

Zwetsloot viel in haar eerste run en ook in de tweede run waarin ze veel risico nam bleef ze niet op haar board staan. Een dag eerder had ze in de kwartfinales nog de beste score neergezet. De beste acht van de halve finales plaatsten zich voor de eindstrijd. De WK in het emiraat Sharjah tellen mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Zwetsloot eindigde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio net naast het podium, op de vijfde plaats. Skateboarden debuteerde in Japan als olympische sport.