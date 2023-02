Schaatsster Kok bij NK snelste op eerste 500 meter

Schaatsster Femke Kok heeft op de NK afstanden in Heerenveen de eerste 500 meter op haar naam geschreven. De schaatsster van Reggeborgh was met 37,48 seconden sneller dan haar teamgenote Michelle de Jong en Jutta Leerdam van Jumbo-Visma.

Kok bleef in haar rit ploeggenote Marrit Fledderus voor. Die eindigde in 37,84. Michelle de Jong versloeg in haar rit Leerdam na een goede start met een tijd van 37,65. Leerdam zette met 37,80 de derde tijd neer.

De Nederlandse titel op de 500 meter wordt bepaald over twee races. Na de 3000 meter zaterdag komen de schaatssters nog een keer in actie. Bij de kwalificatie voor de WK afstanden gelden de drie snelste 500 meters.