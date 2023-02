Vijfde wereldtitel zal Van der Poel nog lang heugen

Mathieu van der Poel besliste bij de WK veldrijden in Hoogerheide het duel met concurrent Wout van Aert met een vlammende sprint. Het was de apotheose van een tweestrijd, die het crossen in de modder overstijgt. “Deze hoort zeker in de top drie van mooiste zeges ooit voor mij”, vertelde de 28-jarige Nederlander die voor de vijfde keer de wereldtitel veroverde in het veld. “Deze zal me nog lang heugen.”

Vanaf de eerste ronde reden ze met zijn twee├źn voorop, zoals verwacht. Op het veld, maar ook op de weg zijn ze rivalen. “Iedereen kent het verhaal, hoe wij elkaar al tien jaar pushen. En dat zal nog wel even doorgaan. Binnenkort begint het wegseizoen. We hebben elkaar naar een hoger niveau gebracht, maar ook de sport. Ik heb nog nooit zo veel mensen bij een cross gezien.”

Van der Poel besloot al in de eerste ronde tot een tempoversnelling die alleen nog door Van Aert werd beantwoord. “Ik wilde al vroeg het verschil maken zodat ik uit het gedrang zou blijven. Ik denk dat Wout hetzelfde plan had. Ik merkte al snel dat ik op het lastige stuk omhoog zeker niet de mindere was. Ik denk dat ik Wout daar meer pijn heb gedaan dan bij de balken.”

Die kunstmatige hindernis werd vooraf gezien als de plek waar de meer behendige Van der Poel het verschil zou kunnen maken. “Iedereen zal hebben verwacht dat ik op de balken iets zou proberen, maar ook Wout heeft daarin stappen gemaakt. Ik heb dat dan ook bewust niet gedaan.”

Daarom ook kwam niet Van der Poel maar Van Aert aan het einde van de slotronde als eerste op de verharde finishstrook. “Dat zal hij niet hebben verwacht. Toch rekende ik er op dat hij bij het opdraaien meteen de sprint zou inzetten. Dat deed hij niet. Toen wist ik: wie nu het eerst aanzet die wint.” Dat was Van der Poel die met een machtige sprint de Belg achter zich hield. “Ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb een moeilijke periode gehad rond de kerst en me daarna goed herpakt tijdens een trainingsstage waar ook de problemen met mijn rug zijn opgelost.”

Van der Poel gaat zich nu op de weg richten, al laat hij het begin van het trainingskamp van zijn ploeg nog schieten. “Ik neem eerst een week rust.” Daarna gaat hij de weg op, met ook weer nieuwe duels met Van Aert in het verschiet. “Als je in de cross een van ons wegneemt, neem je ook deel van publiek weg. De cross heeft een duel nodig.” Op de weg komen ze elkaar half maart voor het eerst tegen in de Strade Bianche.